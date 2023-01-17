Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» готовит новый контракт для Альвареса

17 Января 2023 • 16:40 Комментировать
Манчестер Сити
...
Вулверхэмптон
1 1.19 X 7.10 2 15.00
22.01 17:00

«Манчестер Сити» хочет переподписать контракт со своим нападающим Хулианом Альваресом, который отлично проявил себя на чемпионате мира в составе сборной Аргентины, отметившись четырьмя голами.

По информации от журналиста Дарио Монтеро, у «горожан» есть намерение подписать с Альваресом новый контракт с более выгодными финансовыми условиями, чтобы показать футболисту свою лояльность.

Альварес присоединился к «Манчестер Сити» лишь полгода назад, перейдя из аргентинского «Ривер Плейта». В нынешнем сезоне футболист забил три гола в Английской премьер-лиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хулиан Альварес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Января
16:50 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» хочет подписать форварда «Лиона»
16:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готовит новый контракт для Альвареса
16:01 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Нунеса в «Ливерпуль» не зависит от сделки по Беллингему
15:41 · Англия. Премьер-лига
ПСВ готов отпустить Мадуэке за 40-45 миллионов евро
15:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Одоевский — о поведении Мартинеса: «Я считаю, что ты должен кайфовать, не вредя никому»
15:05 · Англия. Премьер-лига
Кристенсен не чувствовал себя важным в «Челси»
14:52 · Англия. Премьер-лига
Гарначо интересен «Реалу» и «Ювентусу»
14:28 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» нацелилась на игрока «Челси»
14:21 · Англия. Премьер-лига
​Холанн рассказал о влиянии Мареза на свой трансфер в «Манчестер Сити»
14:06 · Англия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Мудрик сдуется через год»
14:04 · Англия. Премьер-лига
Делофеу близок к возвращению в АПЛ
13:49 · Англия. Премьер-лига
В «Шахтёре» рассказали, каким образом клуб сможет получить бонусы за трансфер Мудрика в «Челси»
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готовит предложение по трансферу Гюсто
13:03 · Англия. Премьер-лига
Фрейзера предложили «Эвертону»
12:50 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» хочет Сапату, но есть одна проблема
Все новости
Рекомендуем