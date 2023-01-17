«Манчестер Сити» готовит новый контракт для Альвареса

«Манчестер Сити» хочет переподписать контракт со своим нападающим Хулианом Альваресом, который отлично проявил себя на чемпионате мира в составе сборной Аргентины, отметившись четырьмя голами.

По информации от журналиста Дарио Монтеро, у «горожан» есть намерение подписать с Альваресом новый контракт с более выгодными финансовыми условиями, чтобы показать футболисту свою лояльность.

Альварес присоединился к «Манчестер Сити» лишь полгода назад, перейдя из аргентинского «Ривер Плейта». В нынешнем сезоне футболист забил три гола в Английской премьер-лиге.