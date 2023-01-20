У «Бенфики» нет права выкупа Гуэдеша

У лиссабонской «Бенфики» нет права выкупа Гонсалу Гуэдеша, который вернулся в стан «орлов» на правах аренды из «Вулверхэмптона». По информации от журналиста Фабрицио Романо, скорее всего, португалец вернётся к «волкам» в конце сезона.

Напомним, что Гуэдеш перешёл в «Вулверхэмптон» только летом из испанской «Валенсии». За трансфер нападающего английский клуб заплатил свыше 32 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Гуэдеш отметился всего голом и результативной передачей в Английской премьер-лиге. Напомним, «Бенфика» является родным клубом для португальца, который в 2017 году покинул Лиссабон ради перехода в «ПСЖ».