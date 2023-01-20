Защитник «Бенфики» Томаш Тавареш в ближайшее время прибудет в Москву для перехода в «Спартак».

По сведениям A Bola, сегодня, 20 января, футболист вылетает из Лиссабона в столицу России для заключения долгосрочного контракта со «Спартаком». По данным источника, трансфер 21-летнего португальца обойдется «красно-белым» в три миллиона евро.

Отмечается, что главным фактором в переходе Тавареша стал разговор с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем, с которым защитник ранее работал вместе в «Базеле».

Напомним, Тавареш недавно восстановился от разрыва крестообразных связок, поэтому игрок не принимал участия в матчах текущего сезона.