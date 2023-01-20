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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тавареш вылетает в Москву, где подпишет долгосрочный контракт со «Спартаком» слухи

20 Января 2023 • 19:39 Комментировать
Санта-Клара
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Бенфика
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Через 23 ч. 51 мин.

Защитник «Бенфики» Томаш Тавареш в ближайшее время прибудет в Москву для перехода в «Спартак».

По сведениям A Bola, сегодня, 20 января, футболист вылетает из Лиссабона в столицу России для заключения долгосрочного контракта со «Спартаком». По данным источника, трансфер 21-летнего португальца обойдется «красно-белым» в три миллиона евро.

Отмечается, что главным фактором в переходе Тавареша стал разговор с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем, с которым защитник ранее работал вместе в «Базеле».

Напомним, Тавареш недавно восстановился от разрыва крестообразных связок, поэтому игрок не принимал участия в матчах текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Томаш Тавареш Трансферы футбола - зима 2023
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