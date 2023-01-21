Тен Хаг восхищается Кудусом и Рамушем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг приметил двух атакующих футболистов для «красных дьяволов». По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, нидерландский специалист хочет заполучить в свою команду нападающего амстердамского «Аякса» Мохаммеда Кудуса и форварда лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамуша.

Отмечается, что оба этих футболиста рассматривались в качестве потенциального усиления в зимнее трансферное окно. Тем не менее, руководство манкунианцев пришло к выводу, что такие сделку лучше совершить летом, а не в январе.

Напомним, Кудус и Рамуш хорошо выступили за свои сборные на чемпионате мира в Катаре, благодаря чему повысили свой трансферный ценник.