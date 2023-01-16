«Бенфика» заявила, что отпустит своего защитника Томаша Тавареша в «Спартак», если в контракте игрока будет пункт про обратный выкуп.

По сведениям портала «РБ Спорт», переговоры между португальским клубом и «красно-белыми» находятся в финальной стадии. На данный момент идет обсуждение двух ключевых моментов.

Первый — найти способ перевести деньги «Бенфике» за трансфер игрока. Второй — включение в договор опции обратного выкупа за небольшую надбавку, но столичный клуб не согласен и хочет увеличить сумму данного пункта.

В минувшем сезоне 21-летний португалец выступал на правах аренды за «Базель», который возглавлял нынешний наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль.