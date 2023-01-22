​Гвардиола высказался о Холанне после хет-трика

В воскресенье «Манчестер Сити» обыграл в Премьер-лиге «Вулверхэмптон» со счётом 3:0. Все три гола за «горожан» забил нападающий Эрлинг Холанн. Комментарий насчёт показателей норвежца дал главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

«В большинстве матчей после двух или трёх голов мы его меняли. Если бы Холанн всегда играл по 90 минут, то он, возможно, забил бы ещё больше. Но важно то, что он помогает нам выигрывать матчи», - сказал Гвардиола BBC.

Всего за «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн провёл 26 матчей. В них нападающий забил 31 гол и отдал 3 результативных паса на партнёров.

«Манчестер Сити» на текущий момент занимает второе место в таблице АПЛ.