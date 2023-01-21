Рико Льюис оценил шансы «Манчестер Сити» на чемпионство в АПЛ

Крайний защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис оценил шансы своей команды на защиту титула в Английской премьер-лиге. Напомним, 18-летний англичанин провёл 7 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата.

«В матче с «Тоттенхэмом» мы показали, что сезон ещё не закончен и мы можем перевернуть ситуацию. Это тот же «Манчестер Сити», который выиграл четыре чемпионских титула Премьер-лиги в пяти последних сезонах. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом», – цитирует Льюиса официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, отставание «горожан» от лидирующего «Арсенала» составляет 5 очков. Это при том, что у «канониров» есть одна игра в запасе.