​Холанн установил клубный рекорд в «Манчестер Сити»

Эрлинг Холанн продолжает штамповать рекорды в Англии. В воскресном матче Премьер-лиги против «Вулверхэмптона» норвежский нападающий «Манчестер Сити» оформил хет-трик. Теперь на счету Холанна 18 голов в домашних матчах нынешнего чемпионата. Это клубный рекорд «горожан».

Ранее больше всех в домашних матчах АПЛ в рамках одного сезона забивал Серхио Агуэро. В сезоне 2011/2012 аргентинец забил 16 голов в играх чемпионата Англии на своём поле.

Добавим, что за «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн играет с лета прошлого года. Норвежский бомбардир перебрался на «Этихад Стэдиум» из дортмундской «Боруссии».