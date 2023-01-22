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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Холанн установил клубный рекорд в «Манчестер Сити»

22 Января 2023 • 18:46 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Вулверхэмптон
окончен

Эрлинг Холанн продолжает штамповать рекорды в Англии. В воскресном матче Премьер-лиги против «Вулверхэмптона» норвежский нападающий «Манчестер Сити» оформил хет-трик. Теперь на счету Холанна 18 голов в домашних матчах нынешнего чемпионата. Это клубный рекорд «горожан».

Ранее больше всех в домашних матчах АПЛ в рамках одного сезона забивал Серхио Агуэро. В сезоне 2011/2012 аргентинец забил 16 голов в играх чемпионата Англии на своём поле.

Добавим, что за «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн играет с лета прошлого года. Норвежский бомбардир перебрался на «Этихад Стэдиум» из дортмундской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Серхио Агуэро Эрлинг Холанн
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