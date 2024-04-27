Глава АПЛ высказался о деле «Манчестер Сити»

Президент Английской премьер-лиги Ричард Мастерс заявил о том, что в скором времени начнутся слушания по делу «Манчестер Сити». «Горожан» обвиняют в 115 финансовых нарушениях за последние 14 сезонов.

«Дата уже назначена. Все станет известно в ближайшее время. Больше никаких комментариев по этому поводу», - передает слова руководителя The Mirror.

Стоит отметить, что если вина «Манчестер Сити» будет доказана, то клуб ждут серьезные санкции.

Подопечные Хосепа Гвардиолы являются действующими чемпионами Английской премьер-лиги. В нынешнем сезоне чемпионата страны «горожане» занимают второе место.