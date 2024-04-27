Защитник «Фулхэма» Адарабиойо может уйти на повышение, он интересен трём клубам

Центральный защитник лондонского «Фулхэма» Тосин Адарабиойо летом может уйти на повышение. По информации от Daily Express, англичанин интересен трём другим клубам из Премьер-лиги.

Если верить источнику, в приглашении Адарабиойо заинтересованы такие команды, как «Ливерпуль», лондонский «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Тосин уже сообщил руководству «Фулхэма», что не будет продлевать свой контракт, который истекает этим летом. Таким образом, новому клубу центральный защитник достанется на правах свободного агента.

Напомним, Адарабиойо является воспитанником «Манчестер Сити». 26-летний футболист ранее также был связан с трансфером в «Манчестер Юнайтед».