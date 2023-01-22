Стоунс: «За половину сезона Холанн сделал больше, чем я за всю карьеру»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс высказался об очередном хет-трике Эрлинга Холанна.

Норвежский нападающий трижды поразил ворота «Вулверхэмптона» и принёс «горожанам» победу со счётом 3:0. Для Холанна этот хет-трик стал четвёртым с момента перехода в «Манчестер Сити».

«Холанн просто невероятен. Допускаю, что за половину этого сезона он сделал больше, чем я за всю свою карьеру. Потрясающий профессионал, выдающийся футболист и замечательный человек», – приводит BBC слова центрбека.

В общей сложности на счету Эрлинга Холанна 25 забитых мячей в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги – на десять больше, чем у занимающего второе место в списке бомбардиров Гарри Кейна.