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Клопп: «Не верю, что «Ливерпуль» станет чемпионом»

27 Апреля 2024 • 12:05 Комментировать
Вест Хэм
...
Ливерпуль
1 5.70 X 5.00 2 1.50
Через 1 ч. 10 мин.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп сомневается, что его команда в этом сезоне выиграет золотые медали.

- Я не верю, что мы станем чемпионами. Ситуация в таблице такая, что сейчас тяжело думать о победе в чемпионате Англии. Но разве это считается проблемой? Я так не думаю. Посмотрим, что из этого выйдет, - цитирует немецкого специалиста Eurosport.

Напомним, сегодня «Ливерпуль» в рамках 35-го тура АПЛ в гостях встретится с «Вест Хэмом», матч начнётся в 14:30 по мск. На данный момент команда Клоппа находится на третьей строчке в таблице, набрав 74 балла. Отставание от первого места, на котором находится «Арсенал», составляет три очка.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп

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