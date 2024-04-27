Клопп: «Не верю, что «Ливерпуль» станет чемпионом»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп сомневается, что его команда в этом сезоне выиграет золотые медали.

- Я не верю, что мы станем чемпионами. Ситуация в таблице такая, что сейчас тяжело думать о победе в чемпионате Англии. Но разве это считается проблемой? Я так не думаю. Посмотрим, что из этого выйдет, - цитирует немецкого специалиста Eurosport.

Напомним, сегодня «Ливерпуль» в рамках 35-го тура АПЛ в гостях встретится с «Вест Хэмом», матч начнётся в 14:30 по мск. На данный момент команда Клоппа находится на третьей строчке в таблице, набрав 74 балла. Отставание от первого места, на котором находится «Арсенал», составляет три очка.