Зарплата Исака сократится на 20%, если он останется в «Ньюкасле»

Нападающий «Ньюкасла» Александр Исак столкнётся с сокращением зарплаты, если останется в команде на следующий сезон. По информации от Give me sport, это произойдёт из-за того, что «сороки» не будут участвовать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Напомним, Исак интересен целому ряду английских топ-клубов. Футболиста связывали с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом», но ситуацию осложняет сумма компенсации в районе 100 миллионов евро, которую будет требовать «Ньюкасл».

Исак является лучшим бомбардиром своей команды в нынешнем сезоне. В этом розыгрыше Английской премьер-лиги нападающий записал на свой актив 17 забитых голов и одну результативную передачу.