Хавбек «Ренна» и сборной Хорватии Ловро Майер может перебраться в один из топ-клубов Английской премьер-лиги.

Ранее интерес к 25-летнему футболисту приписывался «Пари Сен-Жермен», что затем было опровергнуто. По данным Jeunes Footeu, на хорвата претендуют английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», однако переход игрока в январское трансферное окно кажется маловероятным.

Ловро Майер связан с «Ренном» контрактом до 2027 года. В текущей кампании полузащитник стал автором двух забитых мячей и трёх голевых передач в 24 поединках. Трансферная стоимость бронзового призёра ЧМ-2022 оценивается экспертами Transfermarkt в 22 млн евро.