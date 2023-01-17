«ПСЖ» ищет замену Сарабии

Французский «ПСЖ» начал поиски нового полузащитника на замену Пабло Сарабии, который в данный момент находится в шаге от перехода в «Вулверхэмптон». По информации от L’Equipe, парижане уже приметили одного игрока, по которому ведут переговоры.

Имя футболист пока не сообщается. Известно лишь то, что он иностранец. Напомним, за трансфер Сарабии «Вулверхэмптон» должен заплатить 5 миллионов евро + бонусы.

В прошлом сезоне Сарабия выступал на правах аренды за лиссабонский «Спортинг», где отметился 15 голами в чемпионате Португалии. В мае бывшему футболисту «Севильи» исполнится 31 год.