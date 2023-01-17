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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» ищет замену Сарабии

17 Января 2023 • 10:36 Комментировать
Манчестер Сити
...
Вулверхэмптон
21.01 18:00

Французский «ПСЖ» начал поиски нового полузащитника на замену Пабло Сарабии, который в данный момент находится в шаге от перехода в «Вулверхэмптон». По информации от L’Equipe, парижане уже приметили одного игрока, по которому ведут переговоры.

Имя футболист пока не сообщается. Известно лишь то, что он иностранец. Напомним, за трансфер Сарабии «Вулверхэмптон» должен заплатить 5 миллионов евро + бонусы.

В прошлом сезоне Сарабия выступал на правах аренды за лиссабонский «Спортинг», где отметился 15 голами в чемпионате Португалии. В мае бывшему футболисту «Севильи» исполнится 31 год.

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Вулверхэмптон ПСЖ Пабло Сарабия Трансферы футбола - зима 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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