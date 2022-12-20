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Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Конечно, мы хотим сохранить Месси и Мбаппе»

20 Декабря 2022 • 11:07 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
29.01 22:00

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал о намерениях клуба по поводу Килиана Мбаппе и Лионеля Месси.

«Конечно, мы хотим сохранить Месси и Мбаппе, речь идёт о лучшем игроке и лучшем бомбардире мундиаля. Я больше ничего не буду говорить о Лионеле, у нас есть план на переговоры, которые стартуют после чемпионата мира», – цитирует Аль-Хелаифи журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до 2025 года, хотя ранее ходили слухи, что соглашение истекает на год раньше. Что касается Месси, Лионель уже в конце сезона может стать свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе
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