Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Конечно, мы хотим сохранить Месси и Мбаппе»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал о намерениях клуба по поводу Килиана Мбаппе и Лионеля Месси.

«Конечно, мы хотим сохранить Месси и Мбаппе, речь идёт о лучшем игроке и лучшем бомбардире мундиаля. Я больше ничего не буду говорить о Лионеле, у нас есть план на переговоры, которые стартуют после чемпионата мира», – цитирует Аль-Хелаифи журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до 2025 года, хотя ранее ходили слухи, что соглашение истекает на год раньше. Что касается Месси, Лионель уже в конце сезона может стать свободным агентом.