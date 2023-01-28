Французский «ПСЖ» всерьёз рассчитывает заполучить вингера петербургского «Зенита» Малкома Филипе. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», парижане предложили «сине-бело-голубым» арендовать бразильца до конца сезона с правом выкупа за 30 миллионов евро.

Сам футболист, как и сообщалось ранее, открыт к переходу. Ранее он уже выступал в чемпионате Франции в составе «Бордо», где отлично себя зарекомендовал.

Напомним, в первой половине нынешнего сезона Малком уже превзошёл все свои предыдущие показатели результативности в чемпионате России, отметившись 12 голами и 5 результативными передачами.