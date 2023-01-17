Галтье: «Способность Верратти связывать полузащиту и атаку очень важна»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о полузащитнике парижской команды Марко Верратти.

Специалист отметил, что итальянец играет важную роль в построениях «ПСЖ» на протяжении долгих лет.

«Его присутствие позволяет нам играть разными схемами, потому что у него отличные качества. Его способность связывать полузащиту и атаку очень важна», — сказал Галтье на пресс-конференции.

Напомним, Верратти защищает цвета «ПСЖ» с 2012 года. В нынешнем сезоне 30-летний хавбек провёл за французскую команду 22 матча, отметившись в них одной результативной передачей.

После 19 туров текущего розыгрыша чемпионата Франции парижане возглавляют турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Ланс» на три очка.