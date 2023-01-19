Мбаппе в восьмой раз в карьере признан игроком месяца в Лиге 1

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе назван лучшим игроком месяца в чемпионате Франции.

Награда вручалась совместно за два прошедших месяца, поскольку в ноябре и декабре состоялось не так много матчей из-за перерыва на чемпионат мира в Катаре. Как информирует Get Football News France, наибольшее число голосов набрал Мбаппе, выигравший приз в рекордный восьмой раз в карьере. В октябре триумфатором стал Мартен Терье из «Ренна», в сентябре – Лионель Месси, в августе – Неймар.

В активе Килиана Мбаппе 13 забитых мячей и две результативные передачи в 17 матчах нынешнего розыгрыша французской Лиги 1.