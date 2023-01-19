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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе в восьмой раз в карьере признан игроком месяца в Лиге 1

19 Января 2023 • 23:05 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
1 1.25 X 6.30 2 10.00
29.01 22:45

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе назван лучшим игроком месяца в чемпионате Франции.

Награда вручалась совместно за два прошедших месяца, поскольку в ноябре и декабре состоялось не так много матчей из-за перерыва на чемпионат мира в Катаре. Как информирует Get Football News France, наибольшее число голосов набрал Мбаппе, выигравший приз в рекордный восьмой раз в карьере. В октябре триумфатором стал Мартен Терье из «Ренна», в сентябре – Лионель Месси, в августе – Неймар.

В активе Килиана Мбаппе 13 забитых мячей и две результативные передачи в 17 матчах нынешнего розыгрыша французской Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига 1 Килиан Мбаппе
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