Гранат: «Малком — один из лидеров «Зенита», клуб много потеряет, если он уйдёт»

Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат высказал мнение о возможном трансфере нападающего «Зенита» Малкома Филипе в «ПСЖ».

«Зенит» много потеряет, если уйдет Малком, потому что он один из лидеров команды и один из самых ярких футболистов чемпионата России», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

По мнению эксперта, все зависит только от амбиций игрока, он не смог проявить себя в «Барселоне», сейчас судьба дает ему второй шанс, поэтому нужно попробовать. Если он захочет, то потом сможет вернуться в «Зенит», добавил Гранат.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что «ПСЖ» хочет арендовать Малкома с правом выкупа за 30 миллионов евро. Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак подтвердил интерес к бразильцу со стороны парижан.