Экс-спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани занял пост директора академии «ПСЖ». Об этом информирует L'Équipe.

Помогать 41-летнему менеджеру будет экс-хавбек парижской команды Йоан Кабай, занимавший ранее пост спортивного координатора в «ПСЖ».

Стоит отметить, что Каттани уже работал в системе парижан. С марта 2018 по декабрь 2021 года итальянец входил в скаутский отдел клуба. После чего перешел в «Спартак» на должность спортивного директора, которую занимал до середины минувшего лета.

После 19 туров «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 47 очков.