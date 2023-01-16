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Чемпионат Франции. Лига 1

Каттани занял пост директора академии «ПСЖ»

16 Января 2023 • 20:34 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
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29.01 22:45

Экс-спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани занял пост директора академии «ПСЖ». Об этом информирует L'Équipe.

Помогать 41-летнему менеджеру будет экс-хавбек парижской команды Йоан Кабай, занимавший ранее пост спортивного координатора в «ПСЖ».

Стоит отметить, что Каттани уже работал в системе парижан. С марта 2018 по декабрь 2021 года итальянец входил в скаутский отдел клуба. После чего перешел в «Спартак» на должность спортивного директора, которую занимал до середины минувшего лета.

После 19 туров «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 47 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ПСЖ Лука Каттани
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