«Пари Сен-Жермен» может подписать атакующего полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло в зимнее трансферное окно.
В настоящий момент агент итальянца продолжает переговоры с «Тоттенхэмом». Римляне готовы отпустить 23-летнего игрока в январе, но предпочитают расстаться с ним на постоянной основе, а не отдавать в аренду без гарантированного выкупа. Как информирует журналист Санти Ауна, Дзаньоло также был предложен «ПСЖ» – ответ пока не получен. Стоимость сделки может составить порядка 30 млн евро.
Николо Дзаньоло отыграл 17 матчей в нынешнем сезоне, записав себе в актив два забитых мяча и три результативные передачи.
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