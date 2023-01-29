«ПСЖ» не отреагировал на предложение «Ноттингем Форест» по аренде Наваса

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас может продолжить карьеру в клубе АПЛ «Ноттингем Форест», сообщает журналист Санти Ауна.

По информации источника, 36-летний футболист согласовал контракт с английским клубом. «Ноттингем Форест» планирует арендовать костариканца, однако отмечается, что боссы «ПСЖ» пока никак не отреагировали на это предложение.

В текущем сезоне Навас провёл за парижан лишь два матча, пропустив в них один гол и в одной встрече сохранив свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Коста-Рики в 5 миллионов евро.

Отметим, что опытный вратарь является трёхкратным победителем Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала». Ранее Навас также выступал за «Леванте».