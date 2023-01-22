Четыре топ-клуба претендуют на Маркуса Тюрама, игрок готов к переходу в январе

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам по-прежнему интересен грандам европейского футбола.

Француз решил не продлевать действующий контракт, истекающий летом, в связи с чем число претендентов на его подписание становится всё больше. По информации журналиста Сабера Десфарже, 25-летний форвард готов покинуть «Боруссию» до закрытия зимнего трансферного окна, а интерес к нему на данный момент проявляют лондонский «Челси», «Пари Сен-Жермен», миланский «Интер» и мюнхенская «Бавария», однако никто пока не обращался к руководству гладбахцев с конкретным предложением.

Маркус Тюрам забил десять голов в 15 поединках нынешнего розыгрыша Бундеслиги. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 млн евро.