Кимпембе не скрывает своего желания покинуть «ПСЖ»

Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе не скрывает желания покинуть команду в обозримом будущем. По информации от журналиста Адриена Гренье, француз хочет попробовать новый опыт в зарубежной команде.

Напомним, летом француза хотел подписать лондонский «Челси», где работал бывший тренер Преснела по «ПСЖ» Томас Тухель. Тем не менее, Кимпембе тогда решил отказаться от переезда на туманный альбион.

В нынешнем сезоне Кимпембе часто страдает от травм. На днях француз должен вернуться в строй после очередного повреждения и приступить к тренировкам с командой.

Отметим, контракт Кимпембе с «ПСЖ» истекает в конце следующего сезона.