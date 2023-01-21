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Чемпионат Франции. Лига 1

Кимпембе не скрывает своего желания покинуть «ПСЖ»

21 Января 2023 • 11:23 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
1 1.27 X 6.20 2 10.00
29.01 22:45

Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе не скрывает желания покинуть команду в обозримом будущем. По информации от журналиста Адриена Гренье, француз хочет попробовать новый опыт в зарубежной команде.

Напомним, летом француза хотел подписать лондонский «Челси», где работал бывший тренер Преснела по «ПСЖ» Томас Тухель. Тем не менее, Кимпембе тогда решил отказаться от переезда на туманный альбион.

В нынешнем сезоне Кимпембе часто страдает от травм. На днях француз должен вернуться в строй после очередного повреждения и приступить к тренировкам с командой.

Отметим, контракт Кимпембе с «ПСЖ» истекает в конце следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Преснел Кимпембе
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