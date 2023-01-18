Сёмин без раздумий назвал лучшего футболиста 2022 года

Знаменитый российский тренер Юрий Сёмин рассказал, какого футболиста считает лучшим в 2022 году. В этом он солидарен со многими своими коллегами и без сомнений назвал кандидатуру форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Всё видно невооружённым глазом. Конечно, его главное прошлогоднее достижение — титул чемпиона мира со сборной Аргентины», - цитирует Сёмина «Чемпионат». Эксперт пояснил, что кандидата на премию лучшего игрока от ФИФА видно невооружённым глазом – Месси опережает остальных конкурентов с огромным отрывом.

В декабре прошлого года Месси взял с «альбиселесте» первый с 1986 года Кубок мира и выиграл в своей карьере, похоже, всё, что только можно было выиграть.