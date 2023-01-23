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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе сможет перейти в «Реал» лишь при определённом условии

23 Января 2023 • 00:42 Комментировать
Атлетик Б
0:2
Реал Мадрид
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ещё может оказаться в мадридском «Реале», но устроить это будет непросто.

Весной 2022 года «сливочные» уже были близки к подписанию француза в качестве свободного агента, однако тот передумал и поставил подпись под новым контрактом с «ПСЖ». По данным Marca, в ближайшем будущем «Реал» не планирует вновь делать ставку на приобретение Мбаппе. Переход может состояться лишь в том случае, если сам футболист публично объявит о намерении покинуть «ПСЖ». В настоящий момент мадридский гранд не ведёт работу над трансфером.

Контракт Килиана Мбаппе с парижанами рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость 24-летнего форварда оценивается порталом Transfermarkt в 180 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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