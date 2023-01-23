Мбаппе сможет перейти в «Реал» лишь при определённом условии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ещё может оказаться в мадридском «Реале», но устроить это будет непросто.

Весной 2022 года «сливочные» уже были близки к подписанию француза в качестве свободного агента, однако тот передумал и поставил подпись под новым контрактом с «ПСЖ». По данным Marca, в ближайшем будущем «Реал» не планирует вновь делать ставку на приобретение Мбаппе. Переход может состояться лишь в том случае, если сам футболист публично объявит о намерении покинуть «ПСЖ». В настоящий момент мадридский гранд не ведёт работу над трансфером.

Контракт Килиана Мбаппе с парижанами рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость 24-летнего форварда оценивается порталом Transfermarkt в 180 млн евро.