«Реал» не получал запросов от «Арсенала» по Камавинге

Мадридский «Реал» не получал запросов от лондонского «Арсенала» по аренде Эдуардо Камавинги. По информации от COPE, «королевский клуб» не в курсе о намерениях «канониров» арендовать 20-летнего француза до конца сезона.

Напомним, вчера появились слухи, согласно которым команда Микеля Артеты хочет пригласить Камавингу на краткосрочной основе. Основные трансферные цели «Арсенала» на позицию полузащитника стоят слишком дорого в зимнее окно.

Камавинга присоединился к мадридскому «Реалу» летом 2021 года из «Ренна». Француз до сих пор не является стабильным игроком основы в «королевском клубе» под руководством Карло Анчелотти.