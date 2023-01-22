Бензема сравнялся с Раулем в списке лучших бомбардиров в истории Ла Лиги

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема настиг легендарного Рауля в рейтинге лучших голеодоров.

Француз открыл счёт в проходящем сейчас матче против «Атлетика» из Бильбао, отличившись в 228-й раз в рамках Ла Лиги за всю карьеру. По данным MisterChip, Бензема вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги всех времён, сравнявшись со знаменитым экс-нападающим «Реала» Раулем.

Напомним, что лучшим голеодором чемпионата Испании за всю историю остаётся экс-игрок «Барселоны» Лионель Месси – 474 гола. Второй – бывший форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду, отличившийся 311 раз.