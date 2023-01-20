Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Новый тренер сборной Испании видит в Себальосе очень важного игрока на Евро-2024

20 Января 2023 • 13:51 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
1 2.90 X 3.45 2 2.40
22.01 23:00

Новый тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте является большим поклонником таланта Дани Себальоса, который вчера оформил гол и результативную передачу в матче за мадридский «Реал» в Кубке Испании против «Вильярреала».

По информации от журналиста Серхио Сантоса, Себальосу предоставят очень важную роль на грядущем Евро-2024, который состоится в Германии. Луис де ла Фуэнте видит в Дани очень важного игрока для сборной Испании.

Напомним, в конце сезона у Себальоса заканчивается контракт с мадридским «Реалом». Де ла Фуэнте сменил на своём посту Луиса Энрике, который не стал вызывать полузащитника «Реала» на чемпионат мира в Катаре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Испании Луис де ла Фуэнте Дани Себальос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.01.23 в 23:00
Мальорка Мальорка
Сельта Сельта
2.60 3.20 2.95
Видео
21.01.23 в 16:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.95 3.10 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Января
16:19 · Испания. Ла Лига
Депай официально стал игроком «Атлетико» официально
16:02 · Англия. Премьер-лига
Бельерин отказал «Эвертону»
15:14 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» не отказался от Холанна слухи
14:47 · Испания. Ла Лига
Себальос интересен многим топ-клубам
14:46 · Испания. Ла Лига
​Дани Алвеса арестовали 3
14:23 · Англия. Премьер-лига
Ближайшие дни станут ключевыми в переговорах между «Вулверхэмптоном» и «Атлетико» по Фелипе
13:51 · Испания. Ла Лига
Новый тренер сборной Испании видит в Себальосе очень важного игрока на Евро-2024
12:55 · Испания. Кубок
Хави дал оценку игре Фати
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Ньюкасл» следят за ситуацией с Модричем
11:24 · Испания. Кубок
Тчуамени принёс извинения «Реалу» и болельщикам за свой поступок
10:59 · Испания. Ла Лига
Названа сумма трансфера Карраско в «Барселону»
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» ведёт продвинутые переговоры с «Вильярреалом» по Данджуме
10:41 · Испания. Ла Лига
Хави хочет, чтобы «Барселона» подписала замену Депаю
10:38 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не купит Кайседо этой зимой, клуб переключился на Кесси и Биссума
08:52 · Испания. Кубок
Асенсио прокомментировал выход «Реала» в 1/4 финала Кубка Испании
Все новости
Рекомендуем