Новый тренер сборной Испании видит в Себальосе очень важного игрока на Евро-2024

Новый тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте является большим поклонником таланта Дани Себальоса, который вчера оформил гол и результативную передачу в матче за мадридский «Реал» в Кубке Испании против «Вильярреала».

По информации от журналиста Серхио Сантоса, Себальосу предоставят очень важную роль на грядущем Евро-2024, который состоится в Германии. Луис де ла Фуэнте видит в Дани очень важного игрока для сборной Испании.

Напомним, в конце сезона у Себальоса заканчивается контракт с мадридским «Реалом». Де ла Фуэнте сменил на своём посту Луиса Энрике, который не стал вызывать полузащитника «Реала» на чемпионат мира в Катаре.