Себальос интересен многим топ-клубам

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос входит в сферу интересов многих европейских топ-клубов. По информации от журналиста Серхио Сантоса, уход хавбека может состояться в зимнее трансферное окно.

В данный момент у Себальоса осталось всего полгода по контракту с мадридским «Реалом». Руководство «королевского клуба» пока не собирается предлагать новое соглашение своему запасному полузащитнику, который вчера оформил гол и ассист в матче ⅛ финала Кубка Испании против «Вильярреала».

Напомним, Себальос ранее успел поиграть на правах аренды за лондонский «Арсенал», в составе которого выиграл Кубок Англии в 2020 году.