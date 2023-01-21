5 игроков «Реала» не помогут своей команде в матче против «Атлетик» Бильбао

Мадридский «Реал» будет вынужден обойтись без ряда футболистов в грядущем туре чемпионата Испании против «Атлетика» Бильбао. По информации от Madrid Xtra, встречу с басками пропустят полузащитники Орельен Тчуамени, Эден Азар, а также защитники Дани Карвахаль, Лукас Васкес и Давид Алаба.

Матч между «Атлетиком» и «Реалом» состоится завтра в 23:00 по московскому времени. Напомним, команда Карло Анчелотти в данный момент занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет три очка.

В своём последнем матче «королевский клуб» выиграл «Вильярреал» в Кубке Испании и завоевал путёвку в четвертьфинал турнира.