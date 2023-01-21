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Чемпионат Испании. Ла Лига

Асенсио рассчитывает на постоянное место в стартовом составе «Реала»

21 Января 2023 • 20:51 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
1 2.90 X 3.45 2 2.40
22.01 23:00

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио по-прежнему не продлил контракт с клубом.

27-летний футболист недавно признался, что с радостью поставил бы подпись под новым договором с клубом, однако в этом вопросе не всё зависит от него самого. Согласно сведениям испанских СМИ, «Реал» заинтересован в продолжении сотрудничества с игроком, однако ситуация осложняется тем, что Асенсио хотел бы получить гарантию постоянного места в стартовом составе команды на будущее.

Нынешнее соглашение испанца истекает по окончании сезона. В 21 матче нынешней кампании Марко Асенсио отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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