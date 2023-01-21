Асенсио рассчитывает на постоянное место в стартовом составе «Реала»

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио по-прежнему не продлил контракт с клубом.

27-летний футболист недавно признался, что с радостью поставил бы подпись под новым договором с клубом, однако в этом вопросе не всё зависит от него самого. Согласно сведениям испанских СМИ, «Реал» заинтересован в продолжении сотрудничества с игроком, однако ситуация осложняется тем, что Асенсио хотел бы получить гарантию постоянного места в стартовом составе команды на будущее.

Нынешнее соглашение испанца истекает по окончании сезона. В 21 матче нынешней кампании Марко Асенсио отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.