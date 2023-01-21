Анчелотти: «Игроки с истекающими контрактами очень мотивированы на то, чтобы остаться»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как обстоят дела с игроками, у которых летом заканчивается контракт. Напомним, в этот список можно отнести Мариано Диаса, Карима Бензема, Луку Модрича, Марко Асенсио, Тони Крооса, Дани Себальоса и Начо Фернандеса.

«Игроки с истекающими контрактами очень мотивированы на то, чтобы остаться. Многие из них уже показали, что могут быть полезными», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Лука Модрич и Карим Бензема с большой долей вероятности останутся в «королевском клубе» в следующем сезоне. Руководство считает продление контракта с этими игроками вопросом времени.