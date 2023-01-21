Агент Камавинга: «Переход Эдуардо в «Арсенал»? Это не правда»

Джошуа Барнетт, агент полузащитника мадридского «Реала» Эдуардо Камавинги, прокомментировал слухи о возможном переходе клиента в лондонский «Арсенал» на правах аренды до конца сезона.

«Это не правда. Конечно, каждая команда на планете наверняка хотела бы иметь в составе такого игрока, как Эдуардо, но он очень счастлив в «Реал» Мадриде. Руководство клуба тоже счастливо, что у них есть Камавинга», – цитирует агента журналист Фабрицио Романо.

Напомним, многие авторитетные источники ранее опровергли слухи о переходе Камавинги в «Арсенал» до конца сезона. Тем не менее, «канониры» продолжают поиски нового полузащитника.