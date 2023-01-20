Анчелотти заявил о начале новой эры в «Реале»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил о начале новой эры в мадридском клубе.

«Все говорят о Модриче, Кроосе, Бензема… Но не стоит оставлять без внимания и нашу молодёжь – это Винисиус, Камавинга, Родриго, Вальверде, Милитао, Тчуамени, а также те, кто придут к нам в будущем. Это начало новой эры в «Реале», переходный период, когда одно поколение сменяет предыдущее», - цитирует Анчелотти пресс-служба «сливочных».

Тренер добавил, что когда Модрич, Кросс и Бензема завершат карьеру, не стоит беспокоиться об их замене – на их место придут новые игроки.

В текущем сезоне Ла Лиги действующий обладатель Кубка Лиги чемпионов УЕФА и чемпион Испании занимает второе место, а в 1/8 финала ЛЧ в текущем сезоне мадридский клуб сыграет с «Ливерпулем».