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Камавинга неприкасаем для «Реала», француз не уйдёт в аренду

21 Января 2023 • 12:24 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
1 1.82 X 3.85 2 4.10
22.01 19:30

Мадридский «Реал» не намерен отпускать своего полузащитника Эдуардо Камавингу в аренду до конца сезона. Напомним, ранее ходили слухи об интересе со стороны лондонского «Арсенала», который якобы хотел заполучить француза на краткосрочной основе.

Если верить журналисту Фабрицио Романо, Камавинга неприкасаем для руководства мадридского «Реала» и футболиста ни в коем случае не отпустят в аренду в «Арсенал», хотя клуб даже не получал никаких официальных запросов от «канониров».

Напомним, «Арсенал» до конца трансферного окна хотел бы усилиться новым полузащитником. На счету Камавинги одна результативная передача в этом розыгрыше Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Эдуардо Камавинга Трансферы футбола - зима 2023
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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