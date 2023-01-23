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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Реал» не сыграл фантастически, но выглядел достойно»

23 Января 2023 • 01:28 Комментировать
Атлетик Б
0:2
Реал Мадрид
окончен

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды над «Атлетиком» из Бильбао (2:0).

«Сливочные» забили по голу в каждом из таймов усилиями Карима Бензема и Тони Крооса, отличившихся на 24-й и 90-й минутах соответственно.

«У нас было не так много времени для подготовки к матчу, но игроки отлично поняли, что от них требуется. Наше сегодняшнее выступление нельзя назвать фантастическим, но мы сыграли достойно. Были заметны улучшения в обороне – команда действовала надёжнее и компактнее, чем в предыдущих матчах», – отметил итальянский рулевой.

Отставание мадридского «Реала» от возглавляющей Ла Лигу «Барселоны» осталось прежним – три очка, как и перед началом тура.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Атлетик Бильбао
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