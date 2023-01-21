Анчелотти: «Думаю, Карвахаль, Тчуамени и Алаба вернуться на следующей неделе»

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти рассказал, когда Орельен Тчуамени, Дани Карвахаль и Давид Алаба вернутся в строй. Напомним, в завтрашнем матче чемпионата Испании против «Атлетик» Бильбао перечисленные футболисты не сыграют.

«Думаю, Карвахаль, Тчуамени и Алаба вернуться на следующей неделе. В завтрашнем матче их ожидать не стоит», – скахаз Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, в нынешнем сезоне мадридский «Реал» пока занимает второе место в чемпионате Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на три очка. Недавно «королевский клуб» проиграл в очной встрече «сине-гранатовым» в Суперкубке Испании.