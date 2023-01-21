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Чемпионат Испании. Ла Лига

Начо договорился с «Реалом» о новом контракте

21 Января 2023 • 10:47 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
1 2.90 X 3.45 2 2.40
22.01 23:00

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес согласовал с клубом условия нового контракта. По информации от Diario AS, испанец должен остаться в команде Карло Анчелотти на следующий сезон.

По сведениям источника, новое соглашение «королевского клуба» с 33-летним защитником будет рассчитано до конца следующего сезона. Напомним, что нынешний контракт Фернандеса истекает летом.

Ранее ходили слухи, что Начо готовится покинуть «Реал», так как хочет получать больше игровой практики. Тем не менее, если верить источнику, новый контракт уже согласован. О продлении сотрудничества со своим воспитанником «королевский клуб» хочет объявить под конец сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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