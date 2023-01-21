​Анчелотти: «Тчуамени совершил ошибку»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о критике в адрес Орельена Тчуамени. Фанатам не понравилось, что травмированный француз посетил матч НБА, пока «сливочные» сражались с «Вильярреалом» в Кубке Испании.

«Он публично извинился. Он совершил ошибку. Он молодой парень, который ошибся, и теперь всё позади. Будем надеяться, что он сможет вернуться на поле на следующей неделе», - сказал Анчелотти журналистам.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт 22 января – против «Атлетика» на выезде. На текущий момент «сливочные» идут в таблице Ла Лиги вторыми, отставая от «Барселоны» на три очка.