«Реал» объявил состав на матч с «Атлетиком»

В матче восемнадцатого тура испанского чемпионата «Реалу» предстоит сразиться с «Атлетиком» из Бильбао, который не может выиграть у мадридцев в чемпионате с 2015 года. Накануне игры итальянский специалист Карло Анчелотти, наставник «Реала», объявил состав своей команды:

«Реал»: Куртуа, Милитао, Начо, Бензема, Асенсио, Камавинга, Вальверде, Себалльос, Винисиус, Рюдигер, Менди.

Встреча между «Атлетиком» и мадридским «Реалом» в рамках восемнадцатого тура испанского чемпионата Ла Лиги начнется в 23 часа по московскому времени, ее онлайн-трансляция уже доступна на нашем сайте.