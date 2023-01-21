Анчелотти: «Камавинга не перейдёт в «Арсенал»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что полузащитник Эдуардо Камавинга не перейдёт в лондонский «Арсенал» на правах аренды до конца сезона. Ранее такую информацию распространили французские СМИ.

«Камавинга не перейдёт в «Арсенал». Я считаю его неприкасаемым. То же самое могу сказать про Тони Крооса и Луку Модрича», – дал понять Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Эдуардо Камавинга до сих пор не является стабильным игроком основного состава в мадридском «Реале». Французский полузащитник перешёл в «королевский клуб» летом 2021 года из «Ренна».