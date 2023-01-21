«Реал» не ведёт переговоров с Асенсио по новому контракту

Шансы на то, что полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио продлит контракт с «королевским клубом» становятся всё меньше. По информации от Diario AS, в январе руководство «сливочных» начало переговоры с некоторыми игроками по поводу нового контракта. В этом списке не оказалось двух футболистов – Асенсио и Дани Себальоса.

Напомним, контракты обоих футболистов истекают в конце нынешнего сезона. Это значит, что летом они могут перейти в новую команду совершенно бесплатно на правах свободных агентов.

Асенсио в нынешнем сезоне отметился голом и двумя результативными передачами в чемпионате Испании. На счету Себальоса один ассист в Ла Лиге.