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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не ведёт переговоров с Асенсио по новому контракту

21 Января 2023 • 11:56 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
1 2.90 X 3.45 2 2.40
22.01 23:00

Шансы на то, что полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио продлит контракт с «королевским клубом» становятся всё меньше. По информации от Diario AS, в январе руководство «сливочных» начало переговоры с некоторыми игроками по поводу нового контракта. В этом списке не оказалось двух футболистов – Асенсио и Дани Себальоса.

Напомним, контракты обоих футболистов истекают в конце нынешнего сезона. Это значит, что летом они могут перейти в новую команду совершенно бесплатно на правах свободных агентов.

Асенсио в нынешнем сезоне отметился голом и двумя результативными передачами в чемпионате Испании. На счету Себальоса один ассист в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио Дани Себальос
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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