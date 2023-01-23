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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» добыл важную победу в Бильбао

23 Января 2023 • 00:54 Комментировать
Атлетик Б
0:2
Реал Мадрид
окончен

В 17-м туре Примеры «Реал» гостил у «Атлетика». Мадридцы добились своего, хотя уступили противнику как по угловым, так и по ударам в целом. Карим Бензема в касание запустил мяч на трибуны. В ответ после подачи Айтор Паредес размял Тибо Куртуа. Нико Уильямс избавился от опеки и пробил близко от левой штанги. Иньяки Уильямс оказался сам перед голкипером, обыграл Куртуа и с острого угла не попал в рамку. В ответ Федерико Вальверде навесил с правого фланга, Марко Асенсио сбросил мяч, и Бензема направил мяч в правый угол ворот - 1:0.  После перерыва у «Реала» получился мини-штурм с рядом ударов, которые пришлись в защитников и вратаря. Начо здорово отработал в обороне и помешал Алексу Беренгеру нанести наверняка голевой удар. Асенсио был на убойной позиции - промах. В концовке Уильямс все же отправил мяч в сетку ворот «Реала», но из офсайда. Точку поставил на 90-й минуте Тони Кроос с радиуса штрафной площади - 2:0.

Не самая простая победа мадридцев, которые на три очка отстают от «Барселоны», баски - восьмые.

Протокол игры  
Атлетик Б0:2Реал Мадрид
  24'Бензема Карим (0:1)
  90'Кроос Тони (0:2)
Унай СимонДе Маркос Оскар 76' (Лекуе Иньиго ( 76') Вивиан Даниэль  58'Паредес АйторЮри Берчиче  50'Саррага Ойер 68' (Муньяин Икер ( 68') Весга Микель 86' (Гарсия Рауль ( 86') Уильямс НикоСансет Ойян 68' (Гурусета Горка ( 68') Беренгер Алекс 68' (Эррера Андер ( 68'  88') Уильямс Иньяки
Запасные: Венседор УнайМорсильо ХонАгиррезабала ЖульенВильялибре АсьерБаленсиага МикельКапа АндерГарсия Дани
Куртуа ТибоНачо ФернандесМилитао ЭдерРюдигер АнтониоМенди ФерланВальверде ФедерикоКамавинга Эдуардо  62'Себальос Дани 86' (Кроос Тони ( 86') Асенсио Марко 73' (Модрич Лука ( 73') Бензема КаримВинисиус Жуниор  79' 83' (Родриго ( 83')
Запасные: Одриосола АльвароДиас МарианоЛунин АндрейЛопес ЛуисВальехо Хесус
22 января. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетик Бильбао
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