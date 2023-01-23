«Реал» добыл важную победу в Бильбао

В 17-м туре Примеры «Реал» гостил у «Атлетика». Мадридцы добились своего, хотя уступили противнику как по угловым, так и по ударам в целом. Карим Бензема в касание запустил мяч на трибуны. В ответ после подачи Айтор Паредес размял Тибо Куртуа. Нико Уильямс избавился от опеки и пробил близко от левой штанги. Иньяки Уильямс оказался сам перед голкипером, обыграл Куртуа и с острого угла не попал в рамку. В ответ Федерико Вальверде навесил с правого фланга, Марко Асенсио сбросил мяч, и Бензема направил мяч в правый угол ворот - 1:0. После перерыва у «Реала» получился мини-штурм с рядом ударов, которые пришлись в защитников и вратаря. Начо здорово отработал в обороне и помешал Алексу Беренгеру нанести наверняка голевой удар. Асенсио был на убойной позиции - промах. В концовке Уильямс все же отправил мяч в сетку ворот «Реала», но из офсайда. Точку поставил на 90-й минуте Тони Кроос с радиуса штрафной площади - 2:0.

Не самая простая победа мадридцев, которые на три очка отстают от «Барселоны», баски - восьмые.