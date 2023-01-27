Галтье: «Будет хорошо, если мы сможем заменить Сарабию»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился ожиданиями от деятельности своей команды в оставшиеся дни трансферного окна. Напомним, ряды парижан в январе пока не пополнил ни один футболист.

«Я уже вам говорил, что мы постараемся купить кого-то на замену игрока, который уйдёт зимой. Сарабия недавно покинул клуб, поэтому сейчас мы ищем нового футболиста в атаку. Надеюсь, до конца трансферного окна мы сможем усилить переднюю линию», – дал понять Галтье на пресс-конференции.

Напомним, «ПСЖ» в последние дни активно связывают с полузащитником «Лиона» Райаном Шерки, но руководство «детей» намерено сохранить футболиста в своём составе до конца сезона.