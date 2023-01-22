Тюрам не перейдёт в «ПСЖ»

Нападающий «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркус Тюрам не станет игроком «Пари Сен-Жермен» в ближайшем будущем.

Парижский гранд с недавних пор пополнил число клубов, фигурирующих в списке претендентов на 25-летнего француза, однако никаких переговоров по игроку не планируется. По информации журналиста Алексиса Бернара, в «ПСЖ» следят за выступлениями форварда сборной Франции, но не собираются приглашать его ни в январе, ни в летнее трансферное окно.

Контракт Маркуса Тюрама с мёнхенгладбахской «Боруссией» истекает в июне. В подписании футболиста, по слухам, заинтересованы миланский «Интер», «Бавария» и «Челси». Стоимость потенциального перехода оценивается приблизительно в 10 млн евро.