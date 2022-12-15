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Дортмундская «Боруссия» близка к соглашению по переходу Бенсебаини

15 Декабря 2022 • 13:28 Комментировать
Боруссия Д
...
Аугсбург
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22.01 17:30

Дортмундская «Боруссия» близка соглашению по трансферу защитника «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Рами Бенсебаини, сообщает Bild.

По информации источника, «шмели» намерены подписать 27-летнего алжирца следующим летом на правах свободного агента, когда истечёт срок действия контракта Бенсебаини с его нынешним клубом.

Ранее сообщалось, что дортмундскую команду может покинуть Рафаэл Геррейру, который выступает на позиции потенциального новичка команды.  

В нынешнем сезоне Бенсебаини провёл за мёнхенгладбахскую «Боруссию» 16 матчей, забив в них шесть мячей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Алжира в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Боруссия Мёнхенгладбах Рами Бенсебаини трансферы футбола - лето 2023
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БОРУССИЯ Д АУГСБУРГ
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