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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лилиан Тюрам рассказал, в каком из топ-клубов хотел бы выступать его сын Маркус

25 Января 2023 • 23:20 Комментировать
Аугсбург
1:0
Боруссия М
окончен

Знаменитый французский экс-футболист Лилиан Тюрам высказался о предпочтениях своего сына.

Маркус Тюрам не собирается продлевать контракт с «Боруссией» Мёнхенгладбах, поэтому может сменить клубную прописку либо в январе, либо летом в качестве свободного агента.

«Очевидно, что я хочу всего самого лучшего для своих детей. Маркус мечтает выступать в «Барселоне», которая постепенно возвращает былое величие. Было бы здорово, если бы он оказался там», – заявил в интервью RAC1 Лилиан Тюрам.

«Барселона» – один из претендентов на 25-летнего форварда. Также он интересен «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Интеру».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Мёнхенгладбах Лилиан Тюрам Маркус Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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