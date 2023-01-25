Лилиан Тюрам рассказал, в каком из топ-клубов хотел бы выступать его сын Маркус

Знаменитый французский экс-футболист Лилиан Тюрам высказался о предпочтениях своего сына.

Маркус Тюрам не собирается продлевать контракт с «Боруссией» Мёнхенгладбах, поэтому может сменить клубную прописку либо в январе, либо летом в качестве свободного агента.

«Очевидно, что я хочу всего самого лучшего для своих детей. Маркус мечтает выступать в «Барселоне», которая постепенно возвращает былое величие. Было бы здорово, если бы он оказался там», – заявил в интервью RAC1 Лилиан Тюрам.

«Барселона» – один из претендентов на 25-летнего форварда. Также он интересен «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Интеру».