Тюрам отказался переходить в «Челси» в январе

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам решил отказать лондонскому «Челси» в зимнем переходе. Француз хочет остаться в стане «жеребят» до конца сезона, а затем уйти на правах свободного агента в топ-клуб.

По информации от Fussball Trasfers, Тюрам не хочет потерять форму, которую набрал по ходу нынешнего сезона. Сейчас нападающий является вторым лучшим бомбардиром Бундеслиги с 10 голами и 3 ассистами на счету.

Ранее ходили слухи об интересе к Тюраму со стороны мюнхенской «Баварии» и миланского «Интера». Сам игрок ещё не определился, где продолжит карьеру в следующем сезоне.